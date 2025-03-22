Afyonkarahisar’da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri Alman biri Ukrayna uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. isimli Alman vatandaşı idaresindeki B 9888 X A plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan M.M.B. yönetimindeki 43 UT 406 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ardından yol kenarındaki şarampole giderek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ukrayna vatandaşı O.V. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.