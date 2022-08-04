Konya’da kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya’da kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.19 sıralarında Konya - Aksaray Karayolunun 41. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyir halinde olan Şeref Işık idaresindeki B TC 322 plakalı otomobil, karayolundaki refüj aralığından Konya istikametine U dönüşü yapmak isteyen Erol G. idaresindeki 42 CSB 23 plakalı çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarparak yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Şeref Işık ile aynı aileden Ayten ve İrem Işık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, E.I. yaralandı. Yaralı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.