Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Serdar Uçar idaresindeki 46 LD 970 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serdar Uçar yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.