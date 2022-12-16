Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Bor İlçesi D-750 karayolunda Orhan P. (66) yönetimindeki 27 SV 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.A’nın kullandığı 60 NV 356 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Eşe P. (75) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Orhan P. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’da 2018’de 3 kişinin öldüğü olayda şüpheli kendini ihbar etti

Diyarbakır’da 2018’de 3 kişinin öldüğü olayda şüpheli kendini ihbar etti

Niğde’de, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.