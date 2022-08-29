Adana’da önce bir kişinin, ardından iki kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Adana’da önce bir kişinin, ardından iki kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesi’nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı’na gezmeye giden vatandaşlar önce bir kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yaptığını görüp, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Araç trafiğinin daha fazla olduğu Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan otomobilin bu kez tavanında iki kişinin uzanarak yolculuk yaptığı görüldü. Otomobil, sürücülerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.