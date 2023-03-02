Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, Aydın-Muğla karayolu saat 15.45 sıralarında Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Mahmood Aldaher (37) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sürücüyü araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın-Muğla karayolu üzerinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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