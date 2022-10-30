Otomobil sürücüsü A.B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ekipler, sürücü Sabit Uzel ile yanındaki eşi Leyla Uzel’in (50) hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Samandağ-Antakya karayolunda meydana gelen kazada, A.B. yönetimindeki 31 ACT 819 plakalı otomobil, Sabit Uzel’in (55) kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.