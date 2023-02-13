Emniyet kemeri takması sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü İrin, “Debriyaj boşa çıktı, emniyet şeridine çıkayım derken araç takla attı. Emniyet kemerim de takılıydı, ucuz atlattık” diye konuştu.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı ve şarampole sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ Çorlu’da debriyaj pedalı boşalan otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

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