Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erol A., idaresindeki 01 BUB 59 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Atmalı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Erol A., ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Beş yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.