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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kazayı haber alan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da olay yerine gelerek hayatını kaybeden gencin yakınlarına başsağlığı diledi.

Bursa’da motosiklet ile panelvan aracın çarpışma anı kamerada

Bursa’da motosiklet ile panelvan aracın çarpışma anı kamerada

Kaza, ilçeye bağlı Ayşe Hoca ile Dilekkaya Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Ziya Can Şimşek’in kullandığı 01 AER 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaklaşık 70 metre sürüklenen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan Şimşek’in ailesi olay yerine gelerek gözyaşları arasında fenalık geçirdi. Şimşek’in yaklaşık 1 ay önce askerden geldiği öğrenildi. Şahsın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde takla atıp yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilin, askerden kısa bir süre önce gelen sürücüsü hayatını kaybetti.

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