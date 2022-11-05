Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaza, 06.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Kepez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Ö.A. (44) idaresindeki 06 BZ 5623 otomobil A.A. (43) yönetimindeki koyun sürüsüne çarptı. Kazada 18 koyun telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde otomobil sürüye çarptı. Kazada 18 koyun telef olurken, araçta da maddi hasar oluştu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.