Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobilin çarptığı 5 koyun telef oldu. Araçta maddi hasar meydana gelirken ölen yada yaralanan olmadı. Telef olan koyunlar yoldan alınarak kısmen kapanan yol tamamen trafiğe açıldı.

Adıyaman Gölbaşı karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında otomobilin sürüye çarpması sonucu 5 koyun telef oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.