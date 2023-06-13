Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kontrolünü kaybederek çalılık alana uçtu. Filyos Nehri yakınına düşen sürücü kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, dün öğle saatlerinde Dere köy yolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Filyos istikameti tarafına doğru seyir halinde olan B.Ö.; aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından aşağı çalılık alana uçtu. Filyos Nehri yakınına düşen sürücünün imdadına diğer sürücüler yetişti. 112 Acil Servis ve çekici aranarak yardım istendi.

Filyos Nehrine düşmeye ramak kala ölümden dönen sürücü B.Ö.’yü sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise halatla yukarı çekilerek çekiciye yüklendi.