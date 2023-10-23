Bursa’nın Orhangazi ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil önünde seyir halinde olan motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Savrulan motosikletin sürücüsü yaralanırken, motosiklete çarptığı ileri sürülen otomobilin kırılan aynası olay yerinde tek delil olarak kaldı.

Kaza akşam saat 23.30 sıralarında Orhangazi’de Göl Yolu, fabrikalar kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Orhangazi istikametinden Göl istikametine doğru gitmekte olan Göktuğ İbrahim Er (31) idaresindeki 16 BCM 128 plakalı motosiklete iddiaya göre fabrikalar kavşağını geçtikten sonra siyah bir otomobil çarptı. Otomobil olay yerinden kaçarken çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Göktuğ İbrahim Er, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçan siyah renkli otomobilin kırılan aynası ise olay yerinde bulundu. Polis kırılan aynayı incelenmek üzere alırken, olayla ilgili de soruşturma başlattı.