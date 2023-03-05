Olay, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. N.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kıyıboyu Caddesi üzerindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Sürücü otomobilden çıktı, ancak akıntıya kapıldı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen sürücü sudan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Yetkili gibi giyinip ’define’ ararken kıskıvrak yakalandılar

Yetkili gibi giyinip ’define’ ararken kıskıvrak yakalandılar

Adana’da bir otomobil sulama kanalına düştü, araçtan çıkan sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu.

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