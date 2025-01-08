Edirne’de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde güney çevre yolu sanayi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 BON 727 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.