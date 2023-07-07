Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrildiği kazada iki şantiye işçisi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 06 CVJ 031 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki şantiye işçisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı. Kazada yaralanan sürücü A.Ş. ile yanında bulunan M.R.D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerince, kaza alanında yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.