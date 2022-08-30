Bursa’da Buttim fuar alanında düzenlenen Tuning Fest 2022 etkinliğine Türkiye’nin birçok yerinden otomobil sever katıldı.

Bursa’da Buttim fuar alanında düzenlenen Tuning Fest 2022 etkinliğine Türkiye’nin birçok yerinden otomobil sever katıldı.

Tuning Fest 2022 fuarına modifiye, ses sistemleri ve görsellik alanında özenle hazırlanmış birçok araç katılırken etkinlikte ses sistemleri üzerine yapıla yarışma otomobil severlerin büyük beğenisini kazandı.

Tuning Fest 2022 fuarında düzenlenen ses sistemleri yarışmasında 3.olan Erdem Çesmebaşı, “ Bursa’mızda düzenlenen bu fuarımıza Türkiye’nin birçok yerinden insanlar katıldı. Ben ses sistemleri alanında düzenlenen ve 20 özel olarak hazırlanmış arabanın katıldığı fuarda 3.oldum. Arabamın üzerinde bulunan ses sistemlerinin sadece değeri 100 bin liranın üzerinde yapılan bu etkinlikler şehrimizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.