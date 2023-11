Otomobil satışları, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74,1, bir önceki aya göre yüzde 4,6 yükselişle 82 bin 611 adet oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 oranında artarak 101 bin 367 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 adet olurken hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 artarak 18 bin 756 adet oldu. Otomobil satışları bir önceki aya göre yüzde 4,6 artış gösterdi.

ODMD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 oranında artarak 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 67,8 oranında artarak 749 bin 501 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 50,6 artarak 209 bin 441 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,7 arttı. Otomobil pazarı ise 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 64,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2 arttı.

Pazarın yüzde 89’u vergi oranları düşük olan araçlar oluşturuyor

otomobil pazarının segmentlere göre dağılımında pazarın yüzde 89’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 417 bin 608 adetle pazarın yüzde 55,7 sini oluşturdu. Be segmentli otomobiller ise 242 bin 408 adetle yüzde 32,3 pay aldı.

Bu dönemde toplam satışlar içinde benzinli otomobil satışları 502 bin 639 adetle yüzde 67,1 pay, dizel otomobil satışları 111 bin 354 adetle yüzde 14,9 pay, hibrit otomobil satışları 78 bin 387 adetle yüzde 10,5 pay, elektrikli otomobil satışları 48 bin 883 adetle yüzde 6,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 8 bin 238 adetle yüzde 1,1 pay aldı.