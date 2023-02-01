Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu Yemişli mevkiinde meydana geldi. Salih Konutçu idaresindeki 34 ES 1821 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Muharrem Önsöz ve Bilal Konutcu hayatını kaybederken D.Ö. ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler ise cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.