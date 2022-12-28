Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kemallı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemallı köyünden Sungurlu’ya gitmekte olan Çelebi A. yönetimindeki 19 TT 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.