Kazanın ihbar edilmesiyle sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye gitti. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada sürücünün kaza yerini terk ettiği öğrenildi. Vinç yardımıyla çıkarılabilen otomobilin ağır hasar aldığı görüldü.

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