Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, 4 kişi sağlık ekiplerinin tedavi isteğini geri çevirdi.

Yavru leylek, yuvasının bulunduğu elektrik direğinde telef oldu

Yavru leylek, yuvasının bulunduğu elektrik direğinde telef oldu

Alınan bilgilere göre kaza, Kumköy Turizm Merkezi Emirhan Aslan Zeki Demirci Spor Kompleksi yakınında meydana geldi. Ahmet G. idaresindeki 07 ASF 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki küçük enerji trafosuna çarptı, ardından şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Trafo kutusunu yaklaşık 30 metre uzağa fırlatan ve hurdaya dönen otomobilden 2’si Alman uyruklu 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

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