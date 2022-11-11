Iğdır’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Iğdır’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Doğubayazıt’tan Iğdır istikametine seyir halinde olan İran plakalı bir araç, Korhan yol ayrımı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole devrildi. Kazada devrilen otomobilde biri çocuk olmak üzere İran uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri sonrası yaralılar taburcu edildi.