Elazığ’da otomobil, saman yüklü römorkun altına girdi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Yazıkonak Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Hüseyin Çobur (27) idaresindeki 62 AH 317 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan traktörün saman balyası yüklü römorkuna arkadan çarptı. Araç çarpmanın etkisi ile römorkun altına girerken kazada sürücü Çobur ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Çobur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.