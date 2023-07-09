Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin orta refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Seyyid Burhaneddin Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BOS 82 plakalı otomobil orta refüje çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 2 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yaparken, incelemelerin ardından otomobil ise bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.