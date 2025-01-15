Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

FÜ ile Türkiye Beyazay Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı FÜ ile Türkiye Beyazay Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüje çarparak durabilen otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: iha