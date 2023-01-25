Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki rögar kapağına çarptı. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki rögar kapağına çarptı. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi 91. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesinden Tacin Mahallesine giden Kubilay Ö. (19) idaresindeki 68 ACU 054 plakalı Volkswagen marka otomobil alt geçitten çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki rögar kapağına çarparak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.