Karabük’te kontrolden çıkan otomobil park halindeki tırın altına girdi, kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil park halindeki tırın altına girdi, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 100. Yıl mahallesi Kültür Merkezi yakınlarında medyana geldi. K.E.Ç. idaresindeki 78 AAU 288 plakalı BMW marka otomobili ile 1075 no’lu sokak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 34 JD 8870 plakalı çekiciye bağlı 34 DLZ 42 plakalı dorsenin sol arka kısmına çarpıp altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü K.E.Ç. ve yanında oturan Ö.F.T. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri aracılığı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan tır sürücüsüne ise 62. maddeden gerekli cezai işlem uygulandı.