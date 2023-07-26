Antalya’nın Manavgat ilçesinde, park halindeki kamyonete otomobilin çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Titreyengöl Caddesi, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Faruk S.’nin kullandığı 07 ANZ 171 plakalı otomobil, yolun sağında bisiklet yolu üzerinde park halinde bulunan 07 MDZ 69 plakalı kamyonete sol arka kısmından çarptı. Sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu meydana gelen kazada, otomobilin sağ arka kapısı parçalanırken şans eseri yaralanan olmadı.