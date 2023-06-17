Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyona adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. idaresindeki 34 GIG 330 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, park halindeki 06 PVK 77 plakalı kamyona adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.