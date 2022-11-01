Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaldırımda yürüyen 2 öğretmene otomobil çarptı, kazada her 2 öğretmen ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaldırımda yürüyen 2 öğretmene otomobil çarptı, kazada her 2 öğretmen ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahri Karakeçili Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, V.K.’nin kullandığı 06 VS 5384 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımında yürüyen Gökhan Y. ve İsmet S.’ye çarptıktan sonra kaldırımda park halindeki başka bir otomobili çarptı. Hızını alamayan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle öğretmen oldukları öğrenilen Gökhan Y. ve İsmet S. savrularak metrelerce yerde süreklendiler.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, durumlarının ağır olması nedeniyle Şanlıurfa’ya kaldırıldı.

Kaza anları ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza olan caddede arabaların hız yapması nedeniyle sık sık kazaların yaşandığını belirten esnaf, arabaların hızlarının düşürülmesi için yetkililerin yolda çalışma yapmalarını istedi.