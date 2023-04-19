Bursa’da tali yoldan gelen motosiklet sürücüsü cadde üzerinden gelen otomobilin çarpmasıyla savruldu. Şans eseri ciddi yaralanmayan sürücünün savrulduğu anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsü süratla ilerlerken tali yolda durmak yerine gaza bastı.
O esnada cadde üzerinde seyir halindeki otomobil karşısına aniden çıkan motora çarparak durabildi. Yürekleri ağza getiren kazada şans eseri ciddi yaralanma meydana gelmezken, sürücünün savrulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.