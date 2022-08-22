Motosiklet sürücüsü E.A.Ç.’nin sürücü belgesi olmadığı ortaya çıktı.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı N.Ö. yaralandı. Yaralı iki çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ormana uyuşturucu diktiler, dron ile yapılan operasyonda yakalandılar

Ormana uyuşturucu diktiler, dron ile yapılan operasyonda yakalandılar

Kaza, geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Karanfil 4. Sokak ile Yayla Sokak ayrımında meydana geldi. Karanfil 4. Sokak’tan Güngören Caddesi istikametine seyreden 16 yaşındaki sürücü E.A.Ç. idaresindeki motosiklet ile Yayla Sokak’tan Ormancı Sokak istikametine seyreden otomobil çarpıştı.

Tekirdağ’da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 çocuk hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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