Bursa’da sürücüsünün park halindeki araca çarpmamak için sol şeride kırdığı otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Bursa’da sürücüsünün park halindeki araca çarpmamak için sol şeride kırdığı otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. kontrolündeki 16 ANF 728 plakalı otomobil, sürücü park halindeki araca çarpmamak için direksiyonu sol şeride doğru kırınca yanından geçen Ramazan Sezen idaresindeki 16 APJ 945 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Vatandaşlar ise motosikleti ortada bırakmamak için ambulansı takip etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, Sezen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.