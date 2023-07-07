Bursa’nın Orhangazi ilçesinde otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü yaşlı adam yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Orhangazi şehir merkezi Arapzade Mahallesi Erenler Caddesi ile Orhanbey Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Orhan Bey caddesi üzerinde seyir halinde olan Selim Çolak (73) idaresindeki 16 AHT 527 plakalı motosiklete Erenler Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emirhan Bayhan (32) yönetimindeki 16 BCN 056 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletin sürücüsü Selim Çolak yaralandı. Kazayı farkeden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Sağlık Ekipleri yaralı Selim Çolak’ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevketti. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.