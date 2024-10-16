Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki otomobil motosiklete çarpıp kaçtı. Savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait hasta nakil ambulansı çalışanları yaptı.

Kaza, Sahil Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, İ.P. hakimiyetindeki 34 DDV 926 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu, otomobil ise olay yerinden kaçtı. O sırada yoldan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait hasta nakil ambulansı çalışanları yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü İ.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.