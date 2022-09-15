Kaza, Sinop Korucuk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Çalışkan’ın kullandığı 57 ABB 610 plakalı otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında bulunan park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Furkan Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti. Çalışkan’ın cenazesi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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