Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 civarında Konya-Ankara Kara yolu üzeri Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 06 EAA 870 plakalı otomobil, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle aynı yöne seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 42 EGJ 10 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ve minibüste yolcu olarak bulunduğu öğrenilen M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor