DÜZCE (İHA) – Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Melen çayına uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Melen çayına uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Cumayeri ilçesine bağlı Harmankaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harmankaya’dan Dokuzdeğirmen köyü istikametine seyir halinde olan Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Melen Çayı’na uçtu. Kazanın ardından sürücü Ahmet Ç. kendi imkanları ile araçtan çıkarken, ekiplerin çalışması ile sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.