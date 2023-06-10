Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, markete daldı. Şans eseri kimse yara almazken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1425 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CBY 027 plakalı otomobil, sokak üzerinde bulunan markete daldı. Hızının yavaş olduğu otomobilde yaralanan olmazken, marketin cam ve kapıları kırıldı. Kaza sonrasında hemen araçtan inen sürücü K.A., arka koltukta oturan ve korkan çocuğun yanına geçti. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.