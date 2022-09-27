Sivas’ta meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki köprünün üzerinden demir yoluna uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

Sivas’ta meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki köprünün üzerinden demir yoluna uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan Karayolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 58 RN 988 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki köprünün üzerinden demir yoluna düştü. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.