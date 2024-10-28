Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrik hatlarının yer altına alınması için kazılan çukura, otomobil düştü. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5001 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emine Eda Boztaş’ın kullandığı 07 ADL 373 plakalı otomobil, elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması çerçevesinde, yolun kapalı olduğunu görerek dönüş yapmak istediği sırada yine aynı çalışma kapsamında 5001 ve 5005 Sokak kesişiminde kazılan çukura düştü.

Otomobilin kazılan çukurun içerisine tamamen düşmekten son anda kurtulduğu kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.