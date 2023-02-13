Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Dursun Köse’nin kullandığı 50 KE 924 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direği ve parmaklıklara çarptı. Karşı şeride geçen otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Dursun Köse ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nuray Köse yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.