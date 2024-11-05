Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kamyonete ok gibi saplanırken, kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil kavşakta kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile şok yaşayan sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normal akışına döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.