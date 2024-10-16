Adıyaman’da, otomobilin kaldırıma çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, idaresindeki 34 GUJ 982 plakalı otomobiliyle Altınşehir Mahallesi Eğiriçayı Köprüsü yakınlarında seyir halinde bulunan Sibel A., yaşadığı bir anlık dalgınlık sonucu kaldırıma çarptı. Otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Sibel A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sibel A’yın sağlık durumunun iyi olduğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.