Zonguldak-Kilimli sahil yolunda yağışlar nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kilimli sahil yolunda meydana geldi. İddiaya yağış nedeniyle kontrolden çıkan 67 ACR 037 plakalı otomobil karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yağarak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.