Kaza, Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi’nde gerçekleşti. Seyir halindeki 16 AOH 763 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kahveye daldı. Kahvede oturan vatandaşlar gürültüyü duyarak sağa sola kaçıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

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