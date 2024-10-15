Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Adıyaman karayolu Yeni TOKİ Yol Kavşağında dönüş yapmak isteyen Veysel D. idaresindeki 02 EN 723 plakalı traktör ile Mehmet Ö. idaresindeki 44 ABR 086 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Veysel D., Mehmet Ö. ve traktörde yolcu olarak bulunan Mehmet E. ile İsmail Ç. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.