Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle Kozanlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi D.’nin kullandığı 70 AE 399 plakalı otomobil ile evlere sipariş yemek götüren kurye Ferhat İ.’nin (19) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yola savrularak parçalandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpışması, motosikletin savrulması yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.